NBA Preseason: Zion Williamson von den New Orleans Pelians dominiert gegen die Wagner-Brüder – Damian Lillard enttäuscht, Jayson Tatum überragt

Noch eine Woche bis zum Start der NBA-Saison 2023/24: In der Preseason zeigen sich vor allem Zion Williamson und Jayson Tatum in beeindruckender Frühform - aber auch die Wagner-Brüder müssen sich nicht verstecken. Dennis Schröder fährt mit den Toronto Raptors den nächsten Sieg ein und Damian Lillard muss nach seiner umjubelten Ankunft in Milwaukee den ersten Dämpfer hinnehmen.