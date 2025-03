Nur die "Supernova" Nikola Jokic reicht nicht: Die Denver Nuggets haben vor den NBA-Playoffs mindestens noch ein großes Problem

Denvers Pleiten gegen das NBA-Schlusslicht legen trotz außerirdischer Jokic-Zahlen mindestens eine große Schwäche schonungslos offen.

Für die Denver Nuggets läuft zum Saison-Endspurt fast alles nach Plan: Der Meister von 2023 liegt gleichauf mit den zweitplatzierten Houston Rockets im Westen (44-25) und hat damit gute Chancen, Überflieger OKC mit dem auf MVP-Level spielenden Shai Gilgeous-Alexander in den Playoffs zunächst aus dem Weg zu gehen. Dazu hat man mit Nikola Jokic den amtierenden MVP und derzeit besten Spieler der Liga in den eigenen Reihen, Aaron Gordon steht wieder regelmäßiger auf dem Parkett und auch Jamal Murray zeigt sich nach einer bisher nicht gerade berauschenden Saison offensiv wieder deutlich verbessert. Alles also in Butter in Colorado?

Nicht ganz. Es offenbarte sich zuletzt mindestens ein großes Problem und das ausgerechnet durch zwei Pleiten gegen das schlechteste Team der Liga. Nikola Jokic läutete anschließend die Alarmglocken. Und das nicht zu Unrecht. Denn: Mit Blick auf die Playoffs droht den Nuggets tatsächlich ein Downfall. Gegen die dort vertretene Elite sieht Denvers Bilanz geradezu verheerend aus. Doch woran liegt das? Und ist eine Lösung in Sicht?