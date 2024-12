Der Gerichtsstreit der Toronto Raptors und New York Knicks geht in die nächste Runde. Ein Anklagepunkt gegen Kevin Porter Jr. von den Houston Rocke...

Der Gerichtsstreit zwischen den Toronto Raptors und den New York Knicks geht in die nächste Runde. Ein Anklagepunkt gegen Kevin Porter Jr. von den Houston Rockets wird fallengelassen - und in Milwaukee ist Giannis Antenokounmpo begeistert von seinem neuen Teamkollegen Damian Lillard. Aktuelle News und Gerüchte zur NBA.