Nemesis für Nikola Jokic, Kawhi und ein Wahnsinniger: Darum ist das NBA-Duell Nuggets vs. Clippers "der beste Basketball, den du sehen kannst"

Es sind erst zwei Partien gespielt, doch das Duell zwischen den Nuggets und Clippers könnte eine der besten Playoff-Serien seit langer Zeit werden.

Die erste Playoff-Runde in der NBA. Titelfavoriten treffen auf Teams, die eigentlich nichts in der Postseason verloren haben und das spielerische Niveau und die Spannung erreichen noch längst nicht den Höhepunkt - so lautet zumindest das Vorurteil. Doch die Denver Nuggets und Los Angeles Clippers brennen ein Feuerwerk ab, das Fans lange nicht gesehen haben.