NBA-Schocker! New Orleans Pelicans wollen Zion Williamson offenbar per Trade loswerden

Kaum ist die Regular Season rum, geht es bei den Teams ohne Playoffs drunter und drüber - so zum Beispiel bei den New Orleans Pelicans.

Bei den New Orleans Pelicans läuft die Offseason im Höchsttempo an. Nach einer enttäuschenden Saison mit nur 21 Siegen und dem drittschlechtesten Record der NBA sollen nun Konsequenzen folgen, immerhin gingen die Pels mit Playoff-Ambitionen in die Spielzeit.

Zunächst wurde David Griffin, Executive Vice President, entlassen. Die Rolle soll nun Hall-of-Famer und Head of NBA Basketball Operations Joe Dumars übernehmen. Doch damit nicht genug.