San Antonio verliert schon wieder gegen Memphis und das mal so richtig. Boston, die Lakers, die Nuggets, die Mavs und Theis' Pelicans siegen.

Die San Antonio Spurs ziehen gegen die Memphis Grizzlies erneut den Kürzeren und kassieren dabei ihre höchste Saisonniederlage. Daniel Theis gelingt eine Bestmarke für die New Orleans Pelicans, Austin Reaves eine für die L.A. Lakers. So lief die Nacht in der NBA.