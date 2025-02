NBA Rookie Watch: Ein Curry-Albtraum, ein Grizzlie-Monster, ein deutscher Lichtblick - und das letzte Puzzleteil für Wemby?

Wer liegt im Rennen für den "Rookie of the Year" vorne? Wir sehen uns die zehn Top-Talente des letztjährigen Drafts im Ranking an.

Die Saison hat die Halbzeitmarke überschritten und wir schauen uns zum All-Star Break den Stand der Jungspieler aus dem letztjährigen Draft an. Wie in jedem Jahr muss man auch jetzt bedenken, dass die Nachwuchsspieler oft ein wenig Zeit brauchen, um sich an das NBA-Niveau zu gewöhnen. Und nicht jeder Jahrgang hat Victor Wembanyama in seinen Reihen, sodass die klassischen Counting Stats oft nicht die ganze Geschichte erzählen.

Auffällig ist aber, dass sich selbst nach über 50 Spielen noch nicht einmal eine Favoritengruppe herauskristallisieren konnte. Der 2024er-Draft galt von Vorneherein als von Rollenspielern dominiert, was sich auch in den Statistiken widerspiegelt: Kein Jungspund kommt im Scoring bisher auf 15 Punkte pro Spiel. Wir sehen also weniger die "Good-Stats-Bad-Team"-Spieler aus anderen Jahren, sondern viele solide Talente in teils etablierten Teams.

Zum Ablauf: Für die "Rookie Watch" schauen wir uns zehn Talente an, die wir wie bei den NBA-Awards in "First Team" und "Second Team" (Honorable Mentions) unterteilen. Das Ranking des First Teams ist dann gleichzeitig auch unser Tipp für das Rennen um den "Rookie of the Year"-Titel. Legen wir los!