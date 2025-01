WNBA-Champion Leonie Fiebich will auf keinen Fall auf ein Stufe mit Dirk Nowitzki gestellt werden und die All-Star-Starter in der NBA stehen fest.

Leonie Fiebich möchte nach ihrem Meistertitel in der WNBA nicht mit Dirk Nowitzki verglichen werden. Die NBA hat währenddessen die All-Star-Starter gekürt und Adam Silver denkt über eine Expansion in den europäischen Basketball nach. In Charlotte ist die Saison für einen Hoffnungsträger vorbei.

Das sind die News und Gerüchte der NBA.