NBA News und Gerüchte: Magic Johnson mit "Medal of Freedom" ausgezeichnet - Bulls ehren Derrick Rose

NBA-Legende Magic Johnson bekommt die höchste Ehrung der US-Regierung, die Chicago Bulls feiern ihren Ex-MVP und ein Schröder-Kollege fällt aus.

US-Präsident Joe Biden hat Earvin "Magic" Johnson mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet. Die Legende der Showtime-Lakers bekam die höchste Staats-Ehre zusammen mit 18 weiteren Persönlichkeiten in der Nacht auf Sonntag. Auch Fußball-Superstar Lionel Messi war unter den Geehrten, nahm jedoch wegen "Terminkonflikten und früheren Verpflichtungen" nicht an der Zeremonie im Weißen Haus teil.

Biden bezeichnete die Ausgezeichneten als "wahrlich außergewöhnliche Menschen, die mit unglaublichem Aufwand für die Kultur und die Sache Amerikas eingestanden sind". Außerdem bedankte sich der scheidende Präsident bei der Gruppe für "alles, was sie für dieses Land getan haben". Johnson, fünfmaliger Meister mit den Lakers, ist mit dem HI-Virus infiziert und gilt als Vorkämpfer für die Präventionsarbeit gegen AIDS.