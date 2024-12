Die Thunder verlängern mit einem Defensiv-Ass. Ein ehemaliger Nummer-1-Pick hofft auf sein Comeback und die Knicks verstärken sich.

Gute Laune bei den Thunder. Das beste Team des Westens hat einen Führungsspieler für mehrere Jahre an sich gebunden. John Wall gibt sein Debüt als Kommentator, aber träumt von seiner Rückkehr aufs Feld. Die New York Knicks sichern sich einen Veteranen und Stephen Curry gerät in ein Wortgefecht.