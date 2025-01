Paul George hat keine Lust auf seine neue Position. Bradley Beal führt eine absurde Statistik an und die NBA muss ein weiteres Spiel verschieben.

Durch die Verletzungssorgen der Sixers musste Paul George als Center aushelfen - was dem Superstar so gar nicht gefiel. In Atlanta sorgen starke Schneefälle und Eis für die nächste Spielabsage. Die Suns suchen derweil einen Abnehmer für Jusuf Nurkic.