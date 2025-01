Die Pelicans äußern sich zum Anschlag in der Silvesternacht. Bryce James verpflichtet sich für Arizona State-College.

Am Abend nach dem terroristisch motivierten Anschlag in New Orleans trauert das Pelicans-Team öffentlich um die Opfer in ihrer Heimatstadt. Bryce James, Sohn von LeBron James verpflichtet sich für eine College-Karriere bei Arizona State.