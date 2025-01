NBA News: Da Silva tritt in die Fußstapfen von Franz Wagner und Paolo Banchero

Der Rookie bekommt die Chance auf eine Teilnahme am Allstar-Turnier. Bei dem Event könnte es auch zu einer Wiedervereinigung der "Splash Bros" kommen.

Tristan da Silva tritt in Orlando in die Fußstapfen von Franz Wagner und Paolo Banchero. Der deutsche Rookie darf für die Magic (24-24) beim Rising-Stars-Turnier antreten. Mit einem Sieg dort würde sich da Silva sogar für das Allstar-Turnier qualifizieren, das in diesem Jahr in einem neuen Format ausgetragen wird. Wagner und Banchero hatten Orlando bei dem Event für die Erst- und Zweitjahres-Spieler in den Jahren 2022 bis 2024 vertreten.

Neben da Silva wurde mit dem zweimaligen Slam-Dunk-Champion Mac McClung ein weiterer Magic-Spieler für die Rising Stars nominiert. Andere prominente Teilnehmer sind Victor Wembanyama, der ein französisches Quartett anführt (Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher und Bilal Coulibaly) sowie Lakers-Rookie Dalton Knecht. Das Allstar-Weekend steigt vom 14. bis zum 16. Februar in San Francisco.