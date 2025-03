NBA: Isaiah Hartenstein entscheidet "Challenge" bei Dennis Schröders Pistons - Steve Kerr schafft Historisches

Der Big Man macht im deutschen Duell mit dem DBB-Kapitän am Ende den Unterschied, auch Schröder spielt stark. Der Pistons-Coach giftet gegen die Refs.

Außerdem machen die Bucks einen riesigen Schritt Richtung Heimvorteil in den Playoffs und der Meister entgeht in Brooklyn knapp einer Blamage. Denver muss sich trotz Jokic' Monster-Game überraschend dem Liga-Schlusslicht geschlagen geben.

Während die Warriors ihrem Coach einen Meilenstein servieren, lassen sich die Heat in Memphis abschlachten. Auch in Texas geht es rund, sowohl in Houston als auch in San Antonio entscheidet sich das Spiel erst in den letzten Sekunden. Das Roundup zur NBA-Nacht.