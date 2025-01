Wemby überragt bei seiner Heimkehr nach Paris und verpasst den formstarken Pacers eine herbe Klatsche.

Die San Antonio Spurs überzeugen beim ersten NBA-Spiel auf europäischem Boden in dieser Saison und lassen den Pacers keine Chance. Lokalheld Victor Wembanyama sorgt dabei an beiden Enden des Feldes für Highlights und war als bester Werfer der Partie maßgeblich am 30-Punkte Kantersieg beteiligt.