Die Thunder und die Pacers treffen in den NBA-Finals aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele kostenlos sehen könnt.

Die NBA-Saison befindet sich in ihrer entscheidenden Endphase. Aus ursprünglich 30 Teams sind nur noch zwei im Rennen um die begehrte Larry O'Brien Trophy. Die Oklahoma City Thunder repräsentieren in den Finals die Western Conference, die Indiana Pacers die Eastern Conference. Die Best-of-7-Serie startet in der Nacht auf Freitag, den 6. Juni, mit Game 1 in Oklahoma City.