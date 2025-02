NBA Dunk Contest: Vier perfekte Dunks! Mac McClung schreibt mit dem ersten Three-Peat Geschichte

Mac McClung ist zum dritten Mal in Folge der Dunk-Champion. Das gab es in der Geschichte des Wettbewerbs noch nie.

Ein Auto, ein Hoverboard, Evan Mobley. Mac McClung war sich auf der Jagd nach seinem drittten Dunk-Titel in Folge nicht zu schade, die großen Hindernisse auszupacken - und lieferte. Mit vier Bestwertungen holte sich das 26-jährige Dunk-Phänomen, das für das Farmteam der Orlando Magic in der G-League spielt, den Titel und darf sich nun in die Geschichtsbücher eintragen. Stephon Castle startete noch einmal eine späte Aufholjagd, die aber nicht belohnt wurde.