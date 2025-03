Die Lakers sind ohne zahlreiche Stammkräfte chancenlos, dafür liefert Bronny James ein furioses Spiel mit persönlichen Bestwerten ab.

Außerdem bangt ganz Golden State nach einem Krimi gegen Toronto um den Rücken von Steph Curry und die Pacers ringen Brooklyn in einem hitzigen Duell erst in der Verlängerung nieder. Die Knicks blamieren sich am zweiten Abend in Folge bei einem Lotterie-Team und DeMar DeRozan hat gegen sein Ex-Team außer einer Statistik nichts zu feiern. Das Roundup zur NBA-Nacht.