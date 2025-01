Dennis Schröder erzielt einen neuen Bestwert im Warriors-Trikot und lässt Golden State feiern. Dabei übersteht der DBB-Kapitän einen Schreckmoment.

Die Warriors erkämpfen ohne ihre Superstars einen wichtigen Sieg im Playoff-Rennen. Schröder gibt dabei sowohl vorne als auch hinten den Ton an.

Außerdem werden die Lakers in Philadelphia ihrem Favoriten-Status nicht gerecht, Milwaukee lässt in der Fremde ebenfalls überraschend Federn. Die Rockets entgehen in Atlanta knapp einer Blamage. Das Roundup zur NBA-Nacht.