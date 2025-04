Die Personalie Russell Westbrook soll eine entscheidende Rolle im Nuggets-Beben gespielt haben. Steht er nun vor dem Aus?

Russell Westbrooks Tage bei den Denver Nuggets könnten nach nur einer Saison schon wieder gezählt sein. Wie The Athletic berichtet, sei es aktuell sehr fraglich, ob es für den MVP von 2017 in Denver weitergehe. Und das, obwohl er eine günstige Player Option in Höhe von nur 3,4 Millionen Dollar für die kommende Saison besitzt.