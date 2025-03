Die Zeit von Zion Williamson bei den Pelicans könnte sich überraschend dem Ende entgegenneigen.

Kommt es im Sommer zu einem weiteren spektakulären Wechsel in der NBA? Wie ESPN-Insider Tim MacMahon im Podcast Brian Windhorst & The Hoop Collective verriet, seien mehrere Teams an Zion Williamson "sehr interessiert", sollten die New Orleans Pelicans sich dazu entschieden, den 24-Jährigen auf den Markt zu bringen.