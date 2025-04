Verletzungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Laufbahn von Zion Williamson. Auch diese Spielzeit ist für ihn vorzeitig beendet.

Verletzungen prägen auch weiterhin die NBA-Karriere von Zion Williamson. Der Basketballstar wird in der laufenden Saison nicht mehr für die New Orleans Pelicans zum Einsatz kommen, das gab das Team am Montag bekannt.