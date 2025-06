Keine Playoffs, viele Verletzte und der Trade von Luka Doncic. Die Mavs-Fans mussten viel leiden - und erhielten nun einen unerfreulichen Titel.

Es war eine Saison zum Vergessen für die Dallas Mavericks. Die Spielzeit ist dabei auch nicht spurlos an den Fans vorbeigezogen. Laut einer Studie von Vegas Insider haben die Mavs aktuell die "most negative" Fanbase der NBA, also die frustriertesten, übellaunigsten, deprimiertesten und wohl auch wütendsten Anhänger der besten Basketballliga der Welt.