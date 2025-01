NBA-Boss Adam Silver schlägt eine historische Regeländerung für die Liga vor - nicht alle sind davon begeistert.

Commissioner Adam Silver würde eine kürzere Spieldauer in der NBA bevorzugen. "Ich bin ein Fan von 10-Minuten-Vierteln", sagte der Boss der nordamerikanischen Basketball-Profiliga in der "Dan Patrick Show". Er sei sich aber nicht sicher, "ob viele andere" das auch so sehen. Die aktuellen Regeln zur Spielzeit gelten in der NBA seit 78 Jahren.