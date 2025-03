MVP-Ranking der NBA: LeBron James neu dabei - Shai Gilgeous-Alexander und sein Kampf gegen das Nonplusultra Nikola Jokic

Holt der "Joker" seinen vierten MVP-Titel oder kommt es zu einem Novum? Und wer lauert noch hinter dem außerirdischen Duo? Das Ranking.

Mit dem März beginnt nicht nur im College-Basketball die "Madness" - auch in der NBA geht es nun in die heiße Phase. Knapp drei Viertel der Saison liegen bereits hinter uns. Und genau wie im Duell um den Heimvorteil bis zu den Finals zwischen Oklahoma City und Cleveland, zeichnet sich auch im MVP-Rennen ein Zweikampf ab. Denn in der Entscheidung wird wohl kein Weg an Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander vorbeiführen. Zu dominant treten die beiden Erstplatzierten der Vorsaison auf und zu wichtig sind sie für ihre Mannschaften.

Und das Rennen könnte sich schon sehr bald entscheiden, denn die Favoriten treffen Anfang der kommenden Woche gleich binnen zwei Tagen aufeinander - sollte es nicht aus taktischen Gründen ein DNP des jeweiligen Coaches geben. In unserem ersten Ranking landete SGA noch auf Rang drei, hinter Giannis Antetokounmpo. Doch ganz so weit oben spielt der "Greek Freak" inzwischen nicht mehr mit, auch wenn er immer noch beeindruckende Zahlen auflegt. Außerdem klettert unter anderem ein gewisser LeBron James mit auf die Liste. Der Blick aufs aktuelle MVP-Ranking.

(Alle Statistiken sind vom 6. März 2025)