Moritz Wagner vor dem Aus bei den Orlando Magic? Deutscher NBA-Star gibt sich trotz eines drohenden Worst Case selbstbewusst

Moritz Wagner arbeitet an seinem Comeback und steht noch vor einer ungewissen Zukunft. Der deutsche NBA-Star gibt sich dennoch selbstbewusst.

Die anstehende Basketball-EM wird Moritz Wagner aufgrund seines im Dezember erlittenen Kreuzbandrisses verpassen. Der 28-Jährige arbeitet an seinem Comeback, will zum Start der NBA-Saison wieder fit sein, steht aber bei den Orlando Magic aktuell noch vor einer ungewissen Zukunft.

Die Magic besitzen eine Team Option über elf Millionen Dollar, durch die sich Wagners Vertrag um ein Jahr verlängern würde. Allerdings ist offen, ob die Franchise diese ziehen wird. Anders als in den Jahren zuvor - Wagner war bereits dreimal in seiner NBA-Karriere Free Agent - blickt der Big Man nun aber gelassen in die Zukunft.