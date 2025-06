Monatelange Pause! Starspieler der Cleveland Cavaliers fällt zum Saisonstart in der NBA wohl aus

Die Cavs sind enttäuschend früh aus den Playoffs geflogen. Jetzt muss auch noch einer ihrer Stars unters Messer.

Hiobsbotschaft für die Cleveland Cavaliers: All-Star-Guard Darius Garland wurde am Montag erfolgreich am linken großen Zeh operiert. Laut Vereinsangaben soll der 25-jährige in 4-5 Monaten wieder vollständig fit sein und pünktlich zum Start des Trainingscamps im Oktober ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Interne Quellen berichteten ESPN jedoch, dass Garland voraussichtlich den Beginn der Regular Season verpassen wird.