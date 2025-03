LeBron James durchbricht die 50.000-Punkte-Marke und verschiebt damit wieder einmal die Grenzen. Und das mit 40 Jahren.

Als LeBron James die 50.000-Punkte-Schallmauer zerschmettert hatte, rief der Hallensprecher den Zuschauern zu, was jeder in Los Angeles an diesem magischen Abend spüren konnte: "Meine Damen und Herren, wir alle haben gerade etwas Historischem beigewohnt." Auch im biblischen Basketball-Alter von 40 Jahren sprengt NBA-Superstar James alle Grenzen seines Sports - und der Biologie.