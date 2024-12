"Gott hat mich beauftragt, euch junge Männer zu coachen": NBA-Legende Phil Jackson - der Birkenstock-Philosoph

Mit elf Meisterschaften ist Phil Jackson der erfolgreichste Coach der NBA-Geschichte. Er machte aus Michael Jordan einen Teamplayer und nahm mit den Lakers um Shaq und Kobe die größtmögliche Herausforderung an. Sein spirituelles Konzept mischte die Liga auf, sein taktisches System dominierte zwei Jahrzehnte. Doch sein Weg an die Spitze war steinig und von Krisen geprägt. Am 17. September feiert er seinen 79. Geburtstag.

