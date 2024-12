"Er hatte das Herz eines Löwen": NBA-Legende Ben Wallace - die zu klein geratene Abrissbirne

Undrafted, zu klein, weggeschickt, Superstar, Meisterspieler: Ben Wallace hat in seiner NBA-Karriere alle Höhen und Tiefen erlebt. Trotz seines limitierten Könnens bleibt "Big Ben" als Legende der Detroit Pistons in Erinnerung. Sein Weg dorthin ist einzigartig - und wird wahrscheinlich auch einzigartig bleiben. Am 10. September wird der frühere Center 50 Jahre alt.

Dieser Artikel erschien erstmals am 10. September 2017. Alle weiteren Legenden-Artikel findet Ihr in unserem Archiv.