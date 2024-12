"Diesen Moment werde ich nie vergessen": LeBron James und Sohn Bronny schreiben NBA-Geschichte - Lakers siegen zum Auftakt

Wie erwartet haben LeBron James und Bronny beim NBA-Auftakt Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal standen Vater und Sohn gemeinsam auf dem Court.

Los Angeles Lakers (1-0) - Minnesota Timberwolves (0-1) 110:103 (BOXSCORE)

Genau vier Minuten vor der Halbzeitpause erhoben sich die Zuschauer in der crypto.com Arena in Los Angeles: Der Spielstand gegen die Timberwolves erlaubte es (51:35), und so wurden der mittlerweile 39 Jahre alte LeBron James und sein Sohn Bronny (20) gemeinsam von Head Coach J.J. Redick eingewechselt. Genau drei Minuten standen sie zusammen auf dem Parkett, und immer wenn es so aussah, als könnte der Youngster tatsächlich seine ersten NBA-Punkte erzielen, ging ein Raunen durch die Halle.

"Mit meinem Dad zum Scorer's Table zu gehen und gemeinsam eingewechselt zu werden, diesen verrückten Moment werde ich niemals vergessen", sagte Bronny nach der Partie im Interview mit TNT. Zum ersten Mal überhaupt spielen Vater und Sohn gemeinsam in der NBA, zum ersten Mal standen zwei Generationen gleichzeitig auf dem Court. "Ich bin einfach nur sehr dankbar für alles. Ich habe eine tolle Chance in dieser Liga bekommen und will mich jetzt jeden Tag verbessern."

Vater LeBron war derweil einfach nur "unglaublich stolz": "Die Familie ist das Allerwichtigste. Ich habe wegen dieser Liga viel verpasst und viel Zeit mit ihm und seinen Geschwistern verloren. Diesen Moment an der Seite meines Sohns zu haben, ist eines der größten Geschenke vom Mann da oben."