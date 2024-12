Lakers gewinnen dank LeBron-Gala - erste Niederlagen für die Wagner-Brüder und Dallas

Ganze zehn Spiele standen in der NBA in der Nacht zum Sonntag an. LeBron James führt die Lakers mit einem Triple-Double zum Sieg - die Mavs verlieren erstmals.

Franz Wagner und die Orlando Magic kassieren ebenfalls die erste Pleite der Saison. Die Spurs und Wemby gewinnen derweil einen Thriller gegen die Rockets.

NBA: Die Ergebnisse der Nacht