Kontroverser Rauswurf von Luka Doncic: Lakers gehen gegen Oklahoma City Thunder unter - Franz Wagner feiert mit den Orlando Magic wichtigen Sieg

Die Thunder schießen LA nach einem Doncic-Vorfall mit einem Fan aus der Halle. LeBron James schießt anschließend gegen die Referees.

Auch weil Luca Doncic nicht gerade smart agiert, gehen die Lakers in dem wichtigen Duell beim Spitzenreiter unter. Derweil spitzt sich das Rennen um die Plätze hinter OKC weiter zu. Gleich vier Teams weisen die gleiche Bilanz auf. Für Memphis gerät der Sieg wegen einer schlimmen Verletzung in den Hintergrund.

Außerdem schießt Golden State die Suns in eigener Halle ab und Milwaukee gelingt angeführt von Giannis Antetokounmpo ein Mega-Comeback gegen die Timberwolves. Boston feiert einen Krimi-Sieg in New York und lässt die Knicks wieder nicht gegen ein Top-Team gewinnen. Cleveland macht derweil den ersten Platz im Osten klar und Orlando sichert sich die bestmögliche Ausgangsposition vor dem Saisonfinale. Das Roundup zur NBA-Nacht.