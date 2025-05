Der amtierenden Meister droht bereits frühzeitig aus den Playoffs auszuscheiden und muss sich fragen, ob es an der eigenen Spielweise liegt.

Vier Partien, vier Siege. In der Regular Season hatten die Boston Celtics die New York Knicks noch souverän dominiert und rauschten trotz zwischenzeitlicher Schwächephasen als erneuter Favorit auf den Titel durch die Saison. Doch gegen eben jene Knicks liegt der amtierende Champion überraschend mit 0:2 in Rückstand. Nun werden ersten Zweifel an dem einst erfolgreichen System laut.