James Harden wurde in seiner Karriere nun zum bereits vierten Mal getradet. Für einen früheren MVP ist das ungewöhnlich, nur ein anderer Most Valuable Player wurde in der Historie der Liga häufiger herumgereicht. Wir blicken auf alle MVPs, die mindestens zweimal getradet wurden.