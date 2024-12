"Ich bin nicht gerade trainierbar": Head-Coach-Legende Gregg Popovich plant Comeback nach Schlaganfall

Die Trainerikone meldet sich nach ihrer unfreiwilligen Auszeit zurück, ist voller Dankbarkeit und kündigt ihre Pläne an.

Nach seinem leichten Schlaganfall denkt Trainerikone Gregg Popovich auch mit 75 Jahren nicht ans Aufhören in der NBA. "Niemand freut sich mehr, mich wieder auf der Bank zu sehen, als die talentierten Menschen, die meinen Rehabilitationsprozess geleitet haben", teilte Popovich am Montag in einem Statement mit. Das medizinische Personal habe "schnell gelernt, dass ich nicht gerade trainierbar bin".