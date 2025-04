Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves hat in der NBA erneut für Ärger gesorgt und sich in der Partie gegen die Lakers mit einem Fan angelegt.

Anthony Edwards kämpft mit den Minnesota Timberwolves gerade gegen die Los Angeles Lakers in den NBA-Playoffs um den Einzug in die nächste Runde. In Game 1 hatte der junge Superstar aber noch genügend Zeit und Energie für ein Scharmützel mit einem Zuschauer - und muss dafür nun blechen.