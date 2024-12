"Er ist wie Dirk Nowitzki": Trainer-Legende adelt Nikola Jokic

Gordon Herbert schwärmt von Nikola Jokic. Mit den Bayern hat der Weltmeister-Coach Großes vor.

"Meiner Meinung nach ist Jokic der beste Spieler der Welt", sagte Herbert dem serbischen Portal Mozzart Sport vor dem EuroLeague-Spiel von Bayern München bei Partizan Belgrad (Dienstag, 20.45 Uhr).

"Ich habe mich einmal ein bisschen mit ihm unterhalten, und nach allem, was ich von anderen Leuten gehört habe, ist er eine herausragende Persönlichkeit. Er ist ein bisschen so wie Dirk Nowitzki. Ein unglaublicher Spieler, aber ein noch besserer Mensch", so der 65-jährige Kanadier über den serbischen Superstar von den Denver Nuggets weiter.