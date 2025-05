Die Los Angeles Lakers hätten nach ihrer Meisterschaft 2020 noch weitere Titel gewinnen können, glaubt Kentavious Caldwell-Pope.

Kentavious Caldwell-Pope zeigte sich bei Above The Rim with DH 12 mit Dwight Howard überzeugt davon, dass die Meistermannschaft der Lakers noch mehr Titel hätte holen können. Dann wäre LeBron allseits als bester Spieler aller Zeiten anerkannt, behauptet KCP.