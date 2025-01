Die Grizzlies gewinnen spät dank Superstar Ja Morant. Miami kann sich in der Abwesenheit von Jimmy Butler weiterhin auf Tyler Herro verlassen.

Auch ohne den suspendierten Jimmy Butler gewinnen die Miami Heat die dritte Partie in Folge in der NBA. Im Duell gegen die Timberwolves tut sich Ja Morant lange schwer - und trifft dann den Gamewinner. Die Suns schlagen die Jazz und die Pistons bleiben weiterhin eines der heißesten Teams der Liga. Das Roundup zur NBA-Nacht, in der neben den Duellen der Teams aus Los Angeles auch die Partie der Hawks gegen die Rockets witterungsbedingt verschoben wurde.