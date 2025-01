Fast 300.000 Dollar Geldstrafen: NBA-Star Anthony Edwards will keine "dummen Fehler" mehr machen

Anthony Edwards gelobt nach der nächsten Geldstrafe endlich Besserung. Die Warriors hadern nach der nächsten schlimmen Pleite mit sich selbst.

Anthony Edwards will nach der nächsten deftigen Geldstrafe nun endlich vernünftiger werden. "Ich werde keine Technischen Fouls mehr kriegen", versprach der Star der Minnesota Timberwolves (21-18) nach seiner Gala gegen die Wizards. Kurz vor dem Match hatte die Liga den "Ant-Man" wegen einer "obszönen Geste in Richtung eines Offiziellen" bei der Niederlage in Memphis in der Nacht auf Sonntag erneut zur Zahlung von 50.000 US-Dollar verdonnert.

"Das war ein dummer Fehler und hatte nichts mit dem Referee zu tun", gab Edwards nun zu: "Das wird nicht wieder vorkommen." Insgesamt kommt der 23-Jährige damit in dieser Saison schon auf 285.000 US-Dollar an Strafen. Edwards führt die Liga außerdem mit neun Technischen Fouls gegen sich an. Auch in der vergangenen Saison hatte er sich eine Menge Verwarnungen eingefangen (15).