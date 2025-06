"Es wird harte Entscheidungen geben!": Moritz Wagner bei den Orlando Magic nach Blockbuster-Trade vor dem Aus?

Nach dem Trade von Desmond Bane will Magic-GM Jeff Weltman an anderer Stelle Umdenken. Das könnte auch Moritz Wagner betreffen.

"Wir hatten schon seit einiger Zeit einen Deal wie diesen im Visier", sagte Magic-Boss Jeff Weltman in einem Interview mit 96.9 the gameüber den Trade von Desmond Bane zu den Magic.

Bane war von den Memphis Grizzlies gekommen und kostete Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony und vier Erstrundenpicks. Für Weltman selbst ist der Blockbuster-Trade ein Statement: "Es ist ein klares Zeichen, dass wir sofort wettbewerbsfähig im Osten und in der gesamten Liga sein wollen. Unser Ziel war es von Anfang an, einen nachhaltigen Contender aufzubauen, und dieser Trade ist ein wichtiger Baustein dafür. Desmond erfüllt dabei viele Kriterien, die uns wichtig sind - vor allem passt er vom Alter her perfekt in unser langfristiges Konzept." Doch wie passt da noch Moritz Wagner rein?