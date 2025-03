"Es ist einzigartig!" Luka Doncic und "unglaublicher" Austin Reaves führen Lakers zum Sieg - Irre Toppin-Show in Minnesota

Das Backcourt-Duo hält die Lakers mit einer Gala im Rennen um Platz zwei im Westen. Obi Toppin brennt für die Pacers in Minnesota ein Feuerwerk ab.

Dabei endet in Minnesota eine Siegesserie, auch die Warriors müssen sich gegen dezimierte Nuggets nach langer Zeit wieder geschlagen geben. Dennis Schröder und die Pistons vermöbeln die Pelicans in New Orleans.

Außerdem geht es auch in Houston in die OT, aus der die Gastgeber jedoch siegreich hervorgehen. Gleich vier Teams feiern Kantersiege, während den Kings ihr knapper Erfolg über die Grizzlies noch Kopfzerbrechen bereiten könnte. Das Roundup zur NBA-Nacht.