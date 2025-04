Luca Doncic hat in einem Interview über die Kritik von Mavs-GM Nico Harrison und auch über die Umstände seines Trades zu den Lakers gesprochen.

In einem Interview mit ESPN hat Luka Doncic Einblicke in sein Seelenleben gegeben. Vor allem die Kritik von Nico Harrison, GM der Dallas Mavericks, scheint nicht spurlos an ihm vorbeizugehen.