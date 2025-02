"Es hat einfach Spaß gemacht": Luka Doncics Debüt euphorisiert LeBron James und die Lakers - aber ein Problem bleibt

Die Utah Jazz waren für Luka Doncic ein dankbarer Gegner, um für die Lakers erstmals zu starten. Erkenntnisse aus dem Debüt.

Dirk Nowitzki, Sängerin Adele, Schauspieler Will Ferrell, die Rockstars Chad Smith und Flea oder Ex-Boxer Floyd Mayweather Jr. - nicht nur die Basketball-Prominenz fieberte dem Debüt von Luka Doncic bei den Los Angeles Lakers entgegen. Gefühlt war halb Hollywood an diesem Abend im ehemalige Staples Center, um Zeugen einer historischen Zäsur zu werden. Noch bevor die Partie gegen die Utah Jazz angepfiffen wurde, war klar: In LA beginnt eine neue Ära.

Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit war es nicht LeBron James, der vom Hallensprecher als Letzter den Fans vorgestellt wurde. "Und nun, mit der Nummer 77, auf der Point-Guard-Position: Lukaaaaaa Donciiiiic", ertönte es unter ohrenbetäubenden Jubelströmen von den Hallenlautsprechern. Der Slowene ist die Zukunft der legendären Franchise und in der Gegenwart darf er vielleicht für Monate, vielleicht aber auch noch für ein paar Jahre Seite an Seite dem King - übrigens das Kindheitsidol von Doncic - spielen. Nowitzki kündigte im Vorfeld des Spiels via Social Media an: "Ich werde mein Leben lang ein Mav sein, aber ich musste meinen Jungen im ersten Spiel seines neuen Kapitels unterstützen."