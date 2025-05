"Erstmal Bier" und eine heftige Kader-Schelte: Nikola Jokic nach Aus der Nuggets in den NBA Playoffs gegen Oklahoma City Thunder bedient

Nikola Jokic erlebte ein persönliches Negativ-Novum in Game 7 gegen OKC und brachte seine Enttäuschung und einen klaren Auftrag zum Ausdruck.

Am Ende konnte selbst der beste Basketballer der Welt nichts ausrichten. Die Denver Nuggets zerschellten in Game 7 der Playoff-Serie an der überragenden Defense der Oklahoma City Thunder und mussten ihre Titelträume abermals begraben. Wie gut die OKC-Defense um Kettenhund Alex Carus, Isaiah Hartenstein und Chet Holmgren war, ließ sich auch an den Zahlen von Nikola Jokic festmachen.