Erster Sieg für Leonie Fiebich und Nyara Sabally! New York Libery gleicht in WNBA-Finals aus

Alles wieder offen! NY Liberty mit dem deutschen Duo Fiebich/Sabally schlägt nach der dramatischen Pleite in Game 1 zurück.

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in der Finalserie der US-Basketball-Profiliga WNBA mit New York Liberty zurückgeschlagen. Nach der dramatischen Niederlage zum Auftakt entschied das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen die zweite Partie gegen Minnesota Lynx mit 80:66 (49:39) für sich und stellte in der Best-of-five-Serie auf 1:1.

Nach ihrem Karrierebestewert von 17 Punkten in Spiel eins blieb Fiebich lange ohne Zähler. Ihre einzigen Punkte hob sich die 1,93 m große Landsbergerin für die spannende Schlussphase auf, 1:30 Minuten vor dem Ende traf sie mit einem Dreier zum vorentscheidenden 75:66.

In 30 Minuten auf dem Parkett im Barclays Center trug Fiebich zudem fünf Rebounds und drei Assists bei. Sabally kam von der Bank in neun Einsatzminuten zu einen Punkt von der Freiwurflinie.

"Wir haben uns gesagt, dass wir zusammenhalten und weiterspielen müssen", verriet Breanna Stewart mit Blick auf das verlorene Spiel eins: "Jeder Rebound ist wichtig und auch, wenn unsere Offensive ein wenig ins Stocken gerät, sollte das unsere Defensive nicht beeinflussen."