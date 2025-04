Dennis Schröder dreht dem MSG im größten Jubel die Lautstärke ab und führt Detroit zum ersten Playoff-Sieg seit 17 Jahren. Cade Cunningham überragt.

Seit 2008 warteten die Pistons auf einen Sieg in der Postseason, 15 Spiele gingen in Folge verloren. Auch in Spiel 2 sah es nach dem nächsten Comeback der Knicks und einer weiteren Pleite für Detroit aus. Dann kam Dennis Schröder. Noch viel wichtiger als die Geschichte ist aber der geklaute Heimvorteil, mit dem es jetzt zurück in die "Motor City" geht. Dort können die Pistons ihre Cinderella-Story nun weiterschreiben.