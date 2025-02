Dirk Nowitzki hat sich ausführlich zum Trade von Luka Doncic geäußert und sich dabei schockiert von dem Handeln der Mavericks gezeigt.

Franchise-Legende Dirk Nowitzki hat sich in einem Radiointerview zum Trade von Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers geäußert. In dem Interview gab der ehemalige Superstar Eiblicke in seine Gefühlswelt und den persönlichen Austausch mit Doncic nach dem Bekanntwerden des Wechsels.