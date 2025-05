Endlich Hilfe für Franz Wagner? Orlando Magic arbeiten offenbar an Trade für Offensiv-Star

Die Orlando Magic stellten eine Top-Defense, aber eine grauenhafte Offense. Nun soll offenbar Abhilfe geschaffen werden.

Dass die Orlando Magic personell in der Offseason tätig werden würden, kündigte Präsident Jeff Weltman bereits unmittelbar nach dem Playoff-Aus in Runde eins gegen die Boston Celtics an. Auch, welches Profil die Magic suchen, war klar. Jemand mit "nachgewiesener Wurfstärke, offensiver Qualität, jemand, der unsere Schwächen gezielt ausgleicht", sollte es sein. Und Orlando ist offenbar bereits fündig geworden.